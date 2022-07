｢AirPods Pro 2｣の互換性はiPhone11以降になるかも！…な説

まだ足切りだ!とざわつく時間ではありません。

開発が噂される「AirPods Pro 2」。最近AirPods Proがなんか妙にセールで値下がりしてたりと、世代交代も期待されている中ですが、件の新モデルについて新しい情報が聞こえてきました。

リーカーのShrimpApplePro氏いわく、「AirPods Pro2」の互換性は、iPhone 11以降に限定されるかもしれないと述べています。

*repost cuz grammar*



Have I mentioned this, AirPods Pro 2 compatibility likely iPhone 11 and later, some iPads , Mac silicons