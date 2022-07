EVのポールスターがコラボしたゴージャスなMTB。でも電動じゃないのね

上に積んだら相性バッチリ。

かつて、シンプルなEVバイクを作るスウェーデンのCAKEとセット販売を行った同国のEVメーカーでボルボ傘下のPolestar(ポールスター)。今度はスウェーデンの高級自転車メーカーALLEBIKEと共同で、マウンテンバイクを開発しました。

それが白と黒の2色が揃った「Allebike Alpha Polestar Edition」。スウェーデンの洗練されたデザインが見事に融合しただけでなく、バイクでおなじみオーリンズの前後サスがスウェーデン・ゴールドで塗られているのが目を引きます。

Craftsmanship is making a comeback. Introducing the Allebike Alpha Polestar Edition, a collaborative creation between premium bike manufacturer Allebike and Polestar, resulting in this bespoke, state-of-the-art downcountry bike. Learn more here: https://t.co/EQRR5QNIfdpic.twitter.com/WTrB1slU6D