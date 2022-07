再利用ウールなど天然素材を使った｢カインドフリース｣。暖かくて環境に優しい

暖かいだけじゃない、カッコ良さと可愛さも同居。

トロントで防寒着を作るカナダグースが、環境に配慮した「カインドフリース」を発売します。素材はリサイクルウール62%、木材由来の生分解性繊維テンセルリヨセル18%、トウモロコシの糖分を使ったソロナポリマー13%、そして残り7%にポリアミドが使われています。

Kind to you and the planet 🌎. Feel the warmth with our new Kind Fleece made with naturally-derived and recycled materials.Discover this cozy comfort: https://t.co/Ouk0PCS4C0pic.twitter.com/43gRRuQym2