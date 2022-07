温暖化で京都の桜の満開時期が早まっている。このままだと咲かなくなる？

いつか卒業式のころに咲いたり、入学式を過ぎても咲かなくなったりするかもしれないのか…。

英気象庁と大阪公立大の青野靖之准教授が行った研究結果によると、温暖化の影響で京都の桜の満開時期が早まっているそうです。

Environmental Research Lettersに掲載された研究ではコンピュータモデルを用いて、1881年以降の京都市における3月の日平均気温と桜の満開日の実測データと、気候変動がなかった場合の満開日を比較しました。その結果、京都市の桜は温暖化の影響によって11日早く満開を迎えていたことが判明しました。わかりやすい例が実際に去年起こっているんですよね。2021年、京都の桜は過去1200年で最も早く満開になりました。

As well as showing how climate change is already moving cherry blossom flowering dates, the research reveals that if greenhouse gas emissions continue, dates could move a further week forward by 2100. 🧵 2/4 pic.twitter.com/q7LJry1RN5

グラフは、1881年以降の満開日(年初から何日目か)と3月の平均気温を比較したものです。ばらつきはありますが、傾向として気温上昇に伴って桜の満開時期が早まっていますね。

温暖化が進むとどうなるのかというと、2100年までにさらに6日早くなってしまうそう。産業革命前と比較すると17日。1990年頃からでも1週間くらい早まっています。入学式の頃には葉桜になっちゃう可能性もあるのか…。

研究チームは、温暖化だけじゃなく、ヒートアイランド現象による都市部の気温上昇の影響もあわせて調べるために、京都市の隣に位置する自然豊かな亀岡市のデータと比較しています。

Urban warming was found to contribute almost half of the shift in flowering date



This graph shows the difference between urban Kyoto & nearby rural Kameoka & how they are both expected to continue with even earlier flowering if greenhouse gas emissions continue as they are🧵 3/4 pic.twitter.com/wktqSQ8kDX