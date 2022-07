その場所に何が… 何台もの自動運転車がとある角で停止

サンフランシスコの街で、とある晩に起きたプチ渋滞。原因は、停止したまま動かなくなった自動運転車。それも複数台!

自動運転車が同じ場所で複数台停止したのは、先月末、アメリカ現地時間で7月28日の夜のこと。現場を見た人が画像をツイートしていました。

2車線の道路上で停車し、うんともすんとも言わない自動運転車。止まっているのは、今年からサンフランシスコで完全自動運転のタクシーサービスを開始したCruise(クルーズ)の車です。市内あちこちで停止していたわけでなく、すべてGoughストリートとFultonストリートの角で停車。

Some @Cruise robotaxis appeared to be stuck in SF last night at the corner of Gough St. and Fulton St.



