イーロン・マスク、所有する企業幹部の女性との間に双子が生まれていた

イーロン・マスク、またまたお父さんに!

日本同様、アメリカの出生率も低水準が続く中「俺はちゃんとやってるけどね、ハハハ」とツイートした子だくさんのイーロン・マスク。実は去年さらに双子が生まれていたことが判明。現在総勢9人のお父さんとなりました。

双子の母親は、マスク氏が共同創業者兼CEOを務めるニューラリンク社の幹部シヴォン・ジリスさん。双子が生まれたのは去年11月のこと。その翌月にはミュージシャンのグライムスと女の子が生まれているので、たった2カ月で2人の女性と3人も子どもをもうけているマスク氏の「俺はちゃんとやってるけどね」は納得の発言です。マスク氏とジリスは今年4月にテキサス州トラヴィス郡の裁判所に対して、子どもたちの姓に父親の姓を、ミドルネームに母親の姓を含むように変更申請をして、5月初めに承認されたとCNNは伝えています。

双子が生まれたことでマスク氏の子どもは全部で9人に。最初の奥さんであるジャスティン・ウィルソンさんとの間に双子のグリッフィンとビビアン。そして三つ子のカイ、サクソン、ダミアン、計5人の子どもがいます。トランスジェンダーであるビビアンは先日、父親とは完全に縁を切りたいと名前と性別の変更を裁判所に申請したのがニュースになっていましたね。そしてミュージシャンのグライムスとの最初の子どもに「X AE A-XII(エックス アッシュ エイ トゥエルブ)」という激キラキラネームを付けたことも話題となりました。その後グライムスとの2番目の子どもである女の子は代理母で出産。

今回判明した双子の母親ジリスさんについてマスク氏との関係は不明ですが、過去にTwitterでマスク氏を擁護したり、お祝いツイートをしたりしている様子。例えば2020年5月。テスラがカリフォルニアのコロナ制限に反対してカリフォルニアから撤退するかもと言い出したことに「Fxxk イーロン・マスク」とツイートした女性下院議員に対して、「悲しくなります。誰だって完璧ではないけれど、休むことなく何十年も人類の明るい未来のために痛みを負って戦っている人を彼以外に知らない」とマスク氏を擁護する返答をしていました。

This makes me sad. No one’s perfect but I've never met anyone who goes through more personal pain to fight for an inspiring future for humanity - and has done so tirelessly for decades. Everyone’s entitled to their opinion but mine is that there’s no one I respect and admire more https://t.co/pkNvYrrX96