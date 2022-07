9月に登場予定の絵文字いろいろ、小刻みに震える顔はどう使う？

プルプルプルプル…。

7月17日が「世界絵文字デー」だってご存知でした? それに先駆け、Emojipediaが新しい絵文字のセット「Emoji 15.0」の草案を発表しました。使われるようになるのは9月ですが、31種類の中には、意外にもこれまでなかったというWi-Fiとピンクのハートが追加されます。現段階は、電波を示すのはアンテナバーだったんですって。気付いてました?

Emoji 15.0 is to be released in September 2022. Here’s every emoji in the final draft, including a plain Pink Heart #WorldEmojiDayhttps://t.co/WfC0WuyJ81pic.twitter.com/P0mvWs2JPj