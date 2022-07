Galaxy Watch 5 Proは、3日もバッテリーが持つらしい

シンプルな強化、助かる。

サムスンの次期スマートウォッチとして8月10日にお披露目が期待されている、「Galaxy Watch 5 / 5 Pro」。すでにさまざまなリークが飛び交っていますが、このうちProモデルはWearOSとしては前例のない、3日間のバッテリーライフを実現するらしいですよ。

The battery life of the Galaxy Watch5 Pro can reach at least 3 days.