アメリカのストーンヘンジが爆弾で木っ端みじん。打倒悪魔を公約に掲げる元知事候補が大喜び

陰謀論が手に負えない。

「アメリカのストーンヘンジ」と呼び親しまれてきたジョージア・ガイドストーンが6日未明、何者かの手によって爆破され、4柱のうち1柱が倒壊。時間差攻撃で爆弾が仕掛けられている可能性を考慮して、残りのモニュメントもその日のうちに解体されてしまいました…。

The remainder of the Georgia Guidestones are being demolished following the mysterious explosion, that destroyed one of the pillars earlier this morning. pic.twitter.com/SQGilANDDU — Swani Files (@SwaniFiles) July 6, 2022

現場はアトランタから東に160kmのエルバート郡エルバートン。住民から爆音がするとの通報を受けて監視カメラを調べてみたら、直後に現場から逃走する車が映っていました。関連があるとみて、州捜査局と郡保安局が現在足取りを追っています。

(1/3) The GBI is releasing surveillance video from this morning’s explosion that destroyed the Georgia Guidestones. pic.twitter.com/Vo3RyjDxdN — GA Bureau of Investigation (@GBI_GA) July 6, 2022

ジョージア・ガイドストーンって何?

ジョージア・ガイドストーンはエルバートン町から北に11km離れた原っぱにポツンと建つ、作者不明のモニュメントでした。1980年建立。高さは19フィート(約579cm)あります。

エルバートン商工会議所の観光案内によると、真ん中に碑があって、それを取り囲むようにロゼッタストーンのような文字の石板が4枚建ち、上にはストーンヘンジのようなキャップストーン。だれが何のために建てたのか、建設費の出元がどこなのか(郡には1979年にR.C Christianという仮名で依頼があった)、くわしいところはわかっていません。

人類保存のための10のガイド

キャップストーンに使われているのは4つの古語(バビロニア楔形文字、エジプト象形文字、サンスクリット語、古代ギリシャ語)で、周辺の4つの石板には8つの現代語(英語・ロシア語・スペイン語・ヒンディー語・中国語・アラビア語・スワヒリ語、ヘブライ語)で「人類保存のための10のガイド」が記されています。

①人口は5億人未満に保ち、自然との永続的バランスを図ろう ②英知をもって出産を導き、健康と多様性を増進しよう ③生きた新しい言語で人類をひとつに ④パッション、信仰、伝統の暴走を強い理性で制御 ⑤公正な法の裁きと正当な法廷で国と人を守ろう ⑥すべての国に自治を認め、国外紛争は国際裁判所で解決 ⑦せこい法、使えない役人は避けよう ⑧個人の権利と社会の義務のバランスを図ろう ⑨真・美・愛を追い求めるハーモニーには永遠の祝福を ⑩地球の癌(がん)になるのはやめて、自然にゆとりを残そう

ウクライナ情勢や異常気象のこと考えると耳が痛い訓示のオンパレードですね。一方で「5億人未満」って17世紀の人口水準で(2022年の世界人口は約79億5400万人)、サノスも驚きの淘汰ぶりです。

人知を超えた自然の偉大さを表すためか、4つの石は月の巡る範囲内に配されているほか、目の高さのところに穴があって、南側に立っても北極星が見えますし、真ん中の石には、夏至と冬至の日の出の位置に沿って切り込みが入っていてこの日の正午の太陽の位置がカーブのちょうど真ん中にくるようになっています。マニアックなしかけはほかにもたくさん。いずれも依頼主の希望した仕様をそのまま再現しているんだそうですよ?

壊される前の映像は地元のTVパーソナリティのFacebookで確認できます。

極右知事候補が倒壊を公約に

実物を映像で見るともったいない気がするのですが、10のガイドが秘密結社・イルミナティっぽいとかずっと言われてて落書きや破損に悩まされてきました。Historyチャンネルが「現代の十戒」とオカルトチックに紹介したことも手伝って陰謀論が次第にエスカレート。

先月わずか3.4%の得票率で知事選に敗れた極右のKandiss Taylor共和党知事候補(未だに敗北宣言を拒んでいる)にいたっては打倒悪魔教を公約に掲げ、「堕天使ルシファーのカバール悪魔崇拝に傲然と立ち向かうジョージア州知事候補は私だけ。ぜひ清き一票を。知事当選の暁には悪魔政権をひれ伏させてジョージア・ガイドストーンをぶち壊します」とツイートで宣言してたりします。

I am the ONLY candidate bold enough to stand up to the Luciferian Cabal.



Elect me Governor of Georgia, and I will bring the Satanic Regime to its knees— and DEMOLISH the Georgia Guidestones.



Join me in my fight to #TearThemDown!



Contribute: https://t.co/nvrU2idhNXpic.twitter.com/yoFWeNXUpM — Kandiss Taylor (@KandissTaylor) May 2, 2022

念願の爆破&解体に、本人は「神のご加護」と大喜び。

God is God all by Himself. He can do ANYTHING He wants to do. That includes striking down Satanic Guidestones. — Kandiss Taylor (@KandissTaylor) July 6, 2022

いっぽう地元の観光業は大打撃です。花こう岩協会エグゼキュティブVPは「世界中から観光客を引き寄せてきた名所なのに。あんな精緻な刻字はほかでは見れないよ。ストーンヘンジみたいに何百年も残って未来の人たちにメッセージを伝える碑になるはずだったのに…」(Fox5アトランタ)とガックリ肩を落としていますよ。

10のガイドには、確かに人口抑制とか優生政策を想起させるエキセントリックな表現も含まれていますが、やさしい社会の実現を謳う人畜無害な内容も多いです。エグゼキュティブVPが言うように、ちょっと気に入らない表現があるからって爆破するのは行き過ぎだし、ここは元知事候補やHistoryチャンネルを笑うジョン・オリバーが言った「イルミナティが人類の95%を本当に殺す気なら、わざわざこんなド田舎の野っぱらに石建てて書いておくか? おかしいと思わないか?」というコメントに一票だなあ。