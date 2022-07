アナリストいわく、iPhone 15 Pro Maxにはペリスコープレンズが搭載されるかも

もう次の次のハナシです。

ちょっと前まで「まだわからん」レベルだった、iPhone 15へのペリスコープ式レンズの搭載。ところが著名アナリストであるミンチー・クオ氏いわく、やっぱり搭載するんじゃないかとのこと。それも、Pro Maxモデルのみ。

[Analysis] Apple’s camera supply chain will enter a two-year high-speed growth cycle thanks to iPhone 15’s adoption of a high-ASP periscope design / Apple相機供應鏈將因iPhone 15採用高單價潛望鏡設計而進入連續兩年高速成長週期 @mingchikuohttps://t.co/CfUiUe7JQH