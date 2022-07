Appleがデバイスのスパイウェア対策として新機能｢ロックダウンモード｣を発表

Apple(アップル)は7月6日に、iPhoneユーザーを侵略的なスパイウェアの攻撃から守るための新しいセキュリティ機能を発表しました。

この新機能は「ロックダウンモード」と呼ばれ、デバイスのセキュリティを堅固にするもので、一部機能を制限することでサイバー攻撃から保護するためにデジタルの「堀」を築くものです。Appleではロックダウンを「この種の最初の主要機能」と呼んでおり、今秋以降にiOS 16とiPadOS 16、macOS Venturaで利用可能になります。

ロックダウンモードを有効にすると、これまでスパイウェアの入口となっていた特定の機能が無効化されます。スパイウェアによく利用されるメッセージ添付ファイルや、他のPCやデバイスへの有線接続、FaceTimeなどのユーザーが事前に予約していない招待やリクエストがブロックされます。場合によっては、複雑なコードがデバイス上で実行されないように制限されます。発表時にはジャストインタイム(JIT)JavaScriptコンパイルが、例として挙げられていました。

While the vast majority of users will never be the victims of highly targeted cyberattacks, Apple will work tirelessly to protect the small number of users who are. I’m deeply proud of our next steps, including a groundbreaking feature: Lockdown Mode. https://t.co/SESG7cnG1s