レゴ化した｢Atari 2600｣、ゲームはできないけど中から80年代のエモい風景が飛び出します

まるで昔の自分を見ているよう…。

アメリカで1977年に発売された、アタリ社の家庭用ゲーム機「Atari 2600」が、レゴになって登場します。残念ながらテレビゲームはプレイできないものの、それを補うギミックやオマケがいくつもあり、触って遊べるゲーム機になっています。

まず目を引くのが、筐体の平たい部分を手前に引くと、中から子供部屋でゲームを遊んでいる80年代の少年を模したジオラマが飛び出す仕掛け。時代を感じさせる木目の壁にはポスターが貼られ、デッカいラジカセやブラウン管テレビ、VHSテープ、ダイヤル式の黒電話、ローラースケートにニャンコがいるなど、ドンピシャ世代の人にとっては子供の頃の自分たち姿を見ているようでエモすぎます。

*Sound on* Remember when you got your Atari? Recreate that Atari feeling with our homage to the 80’s console that will make you feel like a kid again 🕹️😊https://t.co/xDMaoucGX1#LEGO#ATARI2600pic.twitter.com/xLB1uXt3wC