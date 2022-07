脱Lightningはいつから？ USB-Cに切り替わると噂される｢Lightning七英雄｣

やあみんな! USB-C楽しんでる〜?

えっ、まだiPhoneもiPadもLightningだって? なんと邪悪な! でも、それらもやがてUSB-Cへの変更が噂されているので、どうか安心して欲しいんです。

ここではそんなLightning七英雄(iPhone/iPad/AirPodsシリーズ/MagSafeバッテリーパック/Magic Mouse/Magic TrackPad/Magic Keryboard)たちの今後の動向をお伝えしていきます。

まずは本命。スマホとタブレットだけど、今年のiPhone(iPhone 14)は残念ながらLightningらしい。でも、来年のiPhone 15になるとUSB-Cになるという噂があるんです。すでにAppleはUSB-CポートのiPhoneのテストを行なっている?みたいな情報もあるので、これは期待していていいと思うな!

また、MacRumorsによると、エントリーの無印iPadもまた、いずれUSB-へとアップデートされる予定があるとのことだから、こちらも気長に待ってみましょう!

実はLightningを採用しているのはiPhoneやiPadに限った話ではありません。Appleの周辺機器って、軒並みLightning。

しかし、開発が噂されているAirPods Pro 2では、USB-Cが採用されるといった説があるので、AirPodsシリーズはわりと早めに脱Lightningを果たすかも? ワイヤレス充電非対応なAirPods MaxとかLightningでしか生きられない子なので、ここは早めな見直しを期待したいですね…。

1. Portless iPhone may cause more problems due to current limitations of wireless technologies & the immature MagSafe ecosystem.

2. Other Lightning port products (e.g., AirPods, Magic Keyboard/Trackpad/Mouse, MagSafe Battery) would also switch to USB-C in the foreseeable future. https://t.co/KD14TgBmtr