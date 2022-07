これイクラ？ 新型NERFガンは水で戻して破裂するジェル弾を発射！

イクラ弾800連射!

EVAフォームで作られたスポンジ弾を発射する、Hasbro(ハズブロ)のNERFガン。撃ち切った弾丸は何度でも使い回せるのが利点ですが、何十発もあると回収するのが大変ですよね。

そこで新たに生まれたのが、ポリマー樹脂の粒を水で戻して発射する「Nerf Pro Gelfire Mythic」。当たれば破裂し回収不要なので、BB弾サイズの塗料なしペイント弾って感じです。

The Nerf Pro Gelfire Mythic fully automatic blaster delivers an innovative design that combines exceptional quality and style, firing up to 10 high velocity hydrated rounds per second that burst on impact. No pick up needed! Available for pre-order now on #HasbroPulse! pic.twitter.com/YJazxkJkep