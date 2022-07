NothingがNFTプロジェクト発表、対象者にNFTエアドロップ。ロイヤリティを高める作戦は吉か凶か…

カール・ペイ氏らしいですけれど。

初のスマートフォンphone (1)発表を目前に控え、NothingがNFTプロジェクト「Nothing Community Dots」を発表しました。プロジェクト初となるNFTは「Black Dot」。Nothingらしいクリアな立方体がクルクル回る中に黒いドットが動いています。キレイ。欲しいなと思った人、これNothingコミュニティに配られるロイヤリティNFTなんです。

Nothingコミュニティとは、Nothingへの貢献度が高い人、忠誠心が高いガチファンの人たちのこと。ただNothing好き好き言ってるだけではダメです。対象となるコミュニティメンバーは、まずNothingにクラファン投資した人。次に、すでにNothing phone (1)を予約(100台限定のオークション予約)している人。そしてDiscordのNothingコミュのパワーユーザー。それぞれ登録期間とエアドロップのスケジュールに若干違いがあるので、対象になっている人はNothingサイトで確認を!

NFTエアドロップに参加するには、Nothingアカウントにログインして登録する必要あり。また、NFT受け取りにはMetaMaskなどのクリプトウォレットが必要です。エアドロップ後は、NFTマーケットOpenSeaでの販売もあるようですが、価格や対応する仮想通貨など詳細はまだわかりません。

同社CEOのカール・ペイ氏といえば、元OnePlusの中の人。OnePlusは、創業当初からファン心をうまくくすぐり、ユーザーとブランドの絆を強めてきました。Nothingにもその手方は引き継がれており、プロダクトだけでなく、コミュニティも含めた「Nothing」というブランド作りがされています。

This is Nothing Community Dots.



We are all Nothing. Dots in the huge improbable scheme of everything. But let these seemingly small, insignificant dots connect. Then something begins.



See thread below. ⬇️ pic.twitter.com/VKIDuEKSoM