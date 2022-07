単体売りしてくれ！ Nothing ear (1)がアップデートでケースがスティック型に？

昨年リリースされ、現在入荷待ちというNothingの初プロダクトear (1)。もうすぐNothingのスマホがでるぞー!という今、面白い話が聞こえてきました。どうやら、ear (1)にも新モデルが控えているようなのです。その名もear (1) Stick。

未来に行って情報をもってきた!というテック系TwitterアカウントのMukul Sharmaさんが、こんな画像つきツイートをしています。

In addition to the Nothing Phone (1), there's Nothing Ear (1) Stick coming up too.@CaschysBlog#Nothing#NothingPhone1#NothingEar1Stickpic.twitter.com/HZORtG4flV