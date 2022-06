この小ささがイイ。7インチのハンドヘルド・コンピュータ｢Pocket Reform｣

紫色がちょっとエヴァ初号機っぽい?

ベルリンでデザイナーやエンジニアが集結して出来たMNT Researchより、7インチディスプレイのノートPC「Pocket Reform」が誕生しました。

小さくて軽く、移動時にジャマにならないので、ちょっとしたネットサーフィンやメールの読み書き、メモや議事録のタイピングに良いサイズです。

パーツを交換できる柔軟性と、豊富な接続性、再利用可能なケースやパーツ類が使われており、ハードとソフトはオープンソースでカスタマイズも可能。また手前には10mmのトラックボールと4つのボタンがあり、ここでマウスと同等の操作をします。

中身はRaspberry Piのようなボード型コンピューターを採用。

標準ではNXP社の「i.MX8M Plus」という、ARMベースのCPU+4GBか8GBのRAMを組み合わせたボードが搭載されています。もちろん交換可能で、オプションとしてNXP社の Layerscape LS1028Aや、Raspberry PiのCM4などいろんなモジュールが選べるようになっています。

横20cm×縦12.6cm×厚さ4.5cmの小さな筐体には、いろんな機能がギッシリ。OSはDebian GNU/Linuxで、Arch、Ubuntu、Voidも使えるとのこと。Bluetooth 5.0とWi-Fi、4Gと5Gモデムにも接続でき、Micro HDMIから4Kディスプレイにも繋げられ、ポートはPD充電対応と非対応のUSB-Cポートがひとつずつ、MicroSDスロットもあります。

