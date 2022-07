リシャール・ミルとフェラーリのコラボ腕時計、薄さがたったの1.75mm！

時計というより薄い板。

最近の高級腕時計メーカーは薄さを追求する傾向があるようで、薄さ1.80mmを実現したブルガリの上をゆく腕時計が誕生しました。

それが2001年にフランスで設立し、「手首にレーシング・マシーンを」をモットーとするRICHARD MILLE(リシャール・ミル)の「RM UP-01 フェラーリ」。スーパーカーのフェラーリとパートナーシップを結んで開発した1本で、1.75mmの薄さを誇ります。

フェラーリもメカ作りのプロなので、両者の知見や創造性や開発力が合わさり、数年の開発期間と、何十本にもおよぶ試作品、それに研究所で行なわれた6,000時間のテストを経て、可能性の境界線を押し上げることに成功しました。

The RM UP-01 Ferrari perfectly respects all our principles of construction thanks to its extreme technicity, tonneau shape, spline screws, skeletonised movement and an incredible level of finishing.https://t.co/WqvuEmpuw7#RMXFerrari#RMUP01pic.twitter.com/dtiSeOSRsT