RTX 40世代のトップオブトップは消費電力850wのモンスターになる？

グラボ本体もそうだけど、対応電源も高そうだ。

4K PCゲーマー、いや8Kゲーミングしたいみなさま待望のRTX 40シリーズ。詳細はまだ不明ですが、少しずつ情報がリークされてきました。その1つであるGreymon55氏のツイートが興味深い。

I am not clear at the moment whether one model has three TGP ranges or whether it has three models but the TGP number of the AD102 is 450W-650W-850W, of course this is not the final specification and there may be some deviation.