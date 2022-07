全長170km。サウジアラビアの未来都市は｢鏡の壁の中｣に建設される

完全にSFだった。

サウジアラビアがゼロから新しい街づくりを企画中。未来感、というかSciFi映画のセットさながらの計画になっています。街を170キロにも及ぶ直線に配置し、その周りを高い鏡面の壁で囲む…。百聞は一見にしかず、未来都市の様子がTwitterに動画でポストされているのでまず見てください。

His Royal Highness announces designs for #THE_LINE, the city of the future in #NEOM.#SPAGOVpic.twitter.com/LDyQrMd0lF