CASETiFYに『ストレンジャー・シングス4』モデルのケースやグッズが大量追加！

エディーのD&Dクラブに入会証代わりに。

ネットフリックスの英語シリーズ史上、最も視聴された『ストレンジャー・シングス4』。スマートフォン用ケースのCASETiFYが、そのシーズン4を記念した新作を大量投下しました。

大ファンなら、どれもスマホや周辺機器に揃えておきたいものばかりです。

It's coming. See you on the other side. #StrangerThingsxCASETiFY launches July 7th, 10p PST / July 8, 1p HKT. Join the waitlist now: https://t.co/itX4KBbwYC pic.twitter.com/zkJSte55zA

ラインナップは、今シーズンで大活躍したエディー・マンソン主催のヘル・ファイアー・クラブをモチーフにしたものを筆頭に、デモゴルゴンをコラージュしたデザイン、それにサーファー・ボーイ・ピッツァの販促品みたいなケースに、ホーキンス高校のアメフト部タイガースなど、ドラマを見ていたら欲しくなるものばかりです。

ヘルファイアー・クラブに入りたくなった人には嬉しいですね。さりげなく磁力式の無線充電器や、MagSafeでくっつく財布も良さげ。「Nintendo Switch」用ケースや、デモゴルゴンが口を開けているAirTagホルダーも気になります。とにかく種類もデザインもお値段もいろいろあるので、まずはCASETiFYのページを覗いてみてください。

It's time. See you on the other side.#StrangerThings x #CASETiFY is now available. Get it before it's too late... 🔗https://t.co/aaIc0790J7@Stranger_Thingspic.twitter.com/E1rrDllP9K