サイバーパンクの世界をネコになって走り回れる！ネコが主役のゲーム『Stray』が本日発売

ネコ好きがにゃーーーっとなってしまうゲーム『Stray』が本日発売です。

まず、このゲームの主役はネコです。でも、ネコが主役だからってのほほんほっこりしている育成ゲーみたいなものではありません。

タイトルの『Stray』が日本語で言うところの「ノラ」であることから推測できるように、結構過酷なものがたりなんです。

ゲームの内容は、

というもの。

ネコ好きなら「怪我」という前提に「にゃーーー(かわいそう、やめて!の意)」となり、「ひとりぼっち」の設定に「にゃーーー(マジかわいそう、やめてあげて!の意)」になると思いますにゃ。

『Stray』はサイバーパンク・キャット・アドベンチャー。プレイヤーは(怪我した)「ネコになって三人称視点でネオン街やダークな雰囲気の裏路地を自在に歩き回りながら真相を追って」いきます。

ただ、始終一人ぼっちなわけではなく、ドロイドと友達になって、協力しながら異世界からの脱出をはかるみたい。キーボードの上を歩いたりもできるみたいです。

楽しそうだにゃ。

開発者はもちろん人間なんですが、公式は「フランス南部を拠点とする少数精鋭のクリエイター集団“BlueTwelve Studio”。クリエイターよりも猫の数が多いチームが手掛けた、オリジナルタイトル」と発表しているんですね。

これを深読みするなら、「ネコが人間にゲームを作らせた=ゲームを作ったのはネコ」ということになるのでは……!?

筆者はネコ好きなのでプレイしたいですが、ネコが辛い思いや怖い思いしたりするんじゃないかと心配です。愛猫がノラだったから、確実にノラ時代を想像して「私が一生お守りします〜〜〜! 」となってプレイが進まないかも……。

でも、プレイしたい気持ちも満々。というのも、アメリカのネブラスカ州にあるNebraska Humane Societyという保護団体は、Annapurna Interactiveと共に『Stray』のダウンロードコードを4名にプレゼントするキャンペーンを実施中。

At NHS we see thousands of stray cats every year... but we've never met one like this. 🎮 🐈



We're teaming up with @A_i to give away 4 codes for the new cat adventure game Stray on the PS4/PS5! Just donate $5 to the shelter to be entered: https://t.co/ELrJB2uWgrpic.twitter.com/iCHCCV8c0B