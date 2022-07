サイバートラックで牽引？ テスラがスターリンク受信機付き拡張太陽光パネルを展示

3年前のツイートが現実のものになった!?

電気自動車を作るTESLA(テスラ)が、衛星インターネットの 「スターリンク」を受信でき、クルマで牽引する太陽光パネル「ソーラー・レンジ・エクステンダー・トレイラー」を発表しました。電力不足で困るのは家庭や施設だけでなく、電気で走るEVも同じこと。走りながら太陽光で充電し、同時にネットも繋げてしまうのです。

トレイラーを見ると白くて四角いアンテナもありますが…凄いのは左右に引き出せるパネルも内蔵されていること。さすがにこのまま走るのは危険ですが、キャンパーのように引っ張っていれば、充電の手助けになります。

Tesla is at the "IdeenExpo" in Hannover.They brought a solar range extender trailer with Starlink.And a Model Y with the 4680 structural battery pack.Next to the Tesla stand is the VW stand. There are apparently more VW employees at the Tesla stand than Tesla employees. pic.twitter.com/8IHxLI5ukW

この写真は、ドイツのハノーファーで開催されている科学技術の展示会「IdeenExpo」で撮られたもの。ほかにも4,680個の電池から作られ、「モデルY」のボディーと一体になる構造体バッテリーがあり、フォルクスワーゲン社のブースと隣り合っていたのだそうです。

サイバートラックを発表した当時、イーロン・マスクはツイッターで「1日に24km、可能ならそれ以上の走行距離を延長できる太陽光発電をオプションで出す」と話したことがあります。

Will be an option to add solar power that generates 15 miles per day, possibly more. Would love this to be self-powered. Adding fold out solar wings would generate 30 to 40 miles per day. Avg miles per day in US is 30.