シャオミが最新スマホ｢Xiaomi 12S Ultra｣をチラ見せ

目玉の親父フォンと呼びたい。

シャオミ(Xiaomi)の次世代フラッグシップスマホについてはちょくちょくウワサやリークがありましたが、ついに公式がその姿を披露しました。見よ、このクソデカメラっぷりを!

#Xiaomi12SUltra comes in two unique colors. #Xiaomi12SSeriesLaunch



Classic Black and Verdant Green pic.twitter.com/pItHHKtYky