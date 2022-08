iOS 16ではSafari以外のブラウザでもApple Payが使えるようになるかも

待ってました!

これまでウェブ上でApple Payを決済方法とするにはSafariを利用する必要がありましたが、iOS 16ではサードパーティ製ブラウザアプリでもApple Payが使えるようになるかもしれません。

On the latest iOS 16 beta Apple Pay works in Edge, Chrome and I assume any third party browser. On iOS 15 Apple Pay only works in Safari. pic.twitter.com/x7zV5xCuiC