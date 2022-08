Apple Watch Series 8のデザインはSeries 7と変わらないかも

ただしProモデルを除く。

早くて数週間後に発表されるかもしれない新型Apple Watchですが、今年は新たに激しいスポーツに特化したProモデルの登場が予想されています。一体どんな新機能が加わるのか気になるところですが、今回はSeries 7の後継機にあたるApple WatchSeries 8についてのリーク情報です。

Apple Watch Series 8 leak

Note: the info is about the base series 8 only. No info abt the higher version atm

🧵1/3 pic.twitter.com/AT6tuUANUd