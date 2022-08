世界初の電動レースボート誕生。排ガスゼロ＆ハイドロフォイルで浮きながら爆進

デザインがSF映画の宇宙戦闘機!

電気自動車が当たり前になった今、今度はボートも電動になりつつあるようです。なんと来年から、国際モーターボート連盟に認可された電動ボートレース「E1」が、世界で初めて実施されるというのです。

「RaceBird」と呼ばれるボートは、排気ガスが出ないので環境に優しく、ハイドロフォイルで水の上を浮きながら進みます。ピークパワーは150kWで、最高速度は50ノット(時速93km)。

その姿は完全にSF映画。銀河を背景にレーザービームが出てもおかしくない、ノルウェー人デザイナーによる設計となっています。

設立者は元政治家で実業家にして、F1シリーズGP2チームのオーナーでもあるアレハンドロ・アガグ氏。モデルのカーラ・デルヴィーニュがイメージキャラクターになっています。

