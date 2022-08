亜麻繊維のフレームを持つUK発折りたたみ電アシ自転車は10kgと超軽量

最先端は植物由来の自転車?

これまでカーボンファイバー製フレームを使い、小型で軽量の折りたたみ自転車を作ってきたロンドンのHummingbird。今度は亜麻の繊維を固めたフレームを開発し、従来と同じデザインの電動アシスト自転車「HUMMINGBIRD FOLDING ELECTRIC FLAX BIKE」を発売しました。

すべて手作りでフレームの重量は7kgと軽く、158Whのバッテリーは3時間のフル充電で50kmの距離を走り、250Wの後輪ハブモーターが最高時速25kmまでのペダルアシストを提供するとのこと。日本では電アシ自転車のアシスト使用は時速24kmまでが法定速度なので、残念ながら1kmオーバーですね。

Bluetooth接続でアプリと連動し、アシストの設定や電池残量の表示などが行なえるコネクテッド自転車というのもハイテクです。

Our Single Speed Flax #Bike was featured in @cyclingplus magazine 🌱🚲The feature anatomised every component of our Flax Single Speed, leaving no stone unturned!Flax has revolutionised #sustainable #cycling ; does Cycling Plus agree? 🤩Grab the latest issue to find out! pic.twitter.com/g0RFTEPG93

サステイナブルな亜麻の繊維は、カーボンファイバーより軽いので最近注目の素材なのだとか。拡大写真を見ると、確かに麻袋を固めたようにも見えますよね。それに模様がカーボンファイバーっぽくもあります。

#HappyEarthDay! 🌍🌲🐋💕



We set out on a mission to make transport as sustainable as can be; and we think we delivered.



Our flax frame is crafted entirely from flax plant fibres 🌿 + waste generated at production is biodegradable ♻️



👉 https://t.co/9iZqTvJsr0#EarthDay2022pic.twitter.com/PRvbIPbwj4