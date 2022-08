めちゃくちゃ便利。iOS 16では一目で｢iPhoneのバッテリー残量｣をパーセンテージで確認できるっぽい

最高のアップデートだ…。

今年の秋に一般公開が予定されているiOS 16ですが、どうやらバッテリーのパーセント表示がノッチのあるiPhoneでも見れるようになるみたいです。

これまでFace IDを搭載するiPhoneではノッチの影響により、バッテリー残量のパーセンテージまでは表示できないと思われていましたが、本日配信されたiOS 16の開発者向け最新ベータ版では、バッテリー残量のパーセント表示が復活しているのが確認されています。

The battery percentage indicator makes it’s debut on notched devices with iOS 16 beta 5! pic.twitter.com/uAOmPRTFhE