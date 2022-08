iOS 16の｢探す｣アプリはサウンドが新しくなるっぽい

音によって見つけやすさが変わる?

iPhoneやiPad、MacなどのApple(アップル)製品を見つけるのに便利な「探す」アプリですが、今後はさらに見つけやすくなるかもしれません。

先日配信されたiOS 16の最新ベータ版では、新たにノッチのあるiPhoneでもバッテリー残量が一目で確認できるようになりましたが、同時に「探す」アプリもアップデートされていました。

その内容とは、デバイスを鳴らしたときのサウンド。以前のものに比べ、よりハイトーンな音に変更されたことで、探し物が見つけやすくなるのでは?という印象です。

New iOS 16 DB5 find my sound is so cute (rip headphone users) pic.twitter.com/nbClX1tWM6