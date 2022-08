iOS16のバッテリーアイコン、｢便利そうだけどコレジャナイ感｣の正体

数と量、両方なんだ!

って話。現在開発中のiOS16では、一部のiPhoneのバッテリーアイコンが変更され、残量が%で表示されるようになるみたい。

「ひと目でバッテリー%がわかるやった!」という歓喜の声が鳴り響いている中ですが、ちょっとした「コレジャナイ感」ある仕様もわかってきました。

The new iOS battery percentage feature is a bit confusing. It’ll take time to get used to it. Seeing a filled battery icon with the numbers and half of the battery are two different understandings of how much battery is left. pic.twitter.com/eSA9ppiQv8