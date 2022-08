iPhone 14の発表イベントは9月7日（米国時間）との予想

あと3週間?

今年も9月の発表が予想されるiPhone 14シリーズとApple Watch Series 8ですが、どうやらイベントの開催日が決まったのかもしれません。

Apple is aiming to launch the iPhone 14 at an event on September 7, with new devices going on sale Sept. 16. https://t.co/Y9TNfD4k1U