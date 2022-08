iPhone 14 Proのダミーモデル画像がリーク。これが新色のパープルか！

やっぱり色も気になるもんね!

9月8日午前2時に発表されると噂されている新型iPhone。いったいどんな進化が訪れるのだ!? と、その仕様(これまでの噂はこちらにまとめています)も気になるところですが、やはり新モデルとなれば新カラーも気になりますよね!

そんな「新型は新色で買おう!」と計画している方々へ朗報。最近Twitterで件の新色の画像(ダミーモデルですが)が、チラホラと見かけられるようになりました。

ゴールド、シルバー、スペースグレイ。そして新色のパープルです。

パープルっていう噂が聞こてきたとき、MacBook Airの「ミッドナイト」と色合わせしてくるのかな? ってのを想像していたんですけど、これは明らかにパープルですね。レンズリングのシルバーと相まって、色気のあるスタイルになってるのでは?

Purple only appears at certain angles.

source: https://t.co/K6WqjdBKgMpic.twitter.com/7fySSCoAN4