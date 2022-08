気が早いけど、来年の｢iPhone 15 Pro｣の話をしましょう

注:もちろんジョークです。

年々カメラが巨大化しているiPhone。今年のiPhone 14 Proもカメラでっかくなるという噂でもちきり。

では、このままのペースで進化が続いたらどうなるのか? というファンタジーを具現化したのが、Ian Zelbo氏の投稿したiPhone 15 Proのイメージ。

