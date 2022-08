iPhone 14のサプライチェーン、製造、出荷スケジュールすべて予定通り！

問題なーし!

半導体不足とか、モノの価格高騰とか、国際状況とか、いろいろ不安要素はありますが、どうやらiPhone 14はリリースに向け順調に進んでいるそうです。Apple(アップル)アナリストのミンチー・クオ氏が、Twitterで生産はスケジュール通りだと発言しています。

Although some investors have recently worried that the mass production and shipment schedule of the iPhone 14 models may be affected by geopolitics, my latest survey indicates that there are currently no impacts on the supply chain of the iPhone 14 models.