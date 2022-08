アフリカで一番高いキリマンジャロ山に高速ネット開通。現地から自撮りが投稿できるよ！

山頂からの投稿はイイねがいくつ付くかな?

近年はスマートフォンとインターネットの普及で、世界中どこからでもネットに接続できるようになっています。都会を離れた大自然の中でもSNSをチェックしたり、写真や動画を投稿したくなるのはもう現代人の性(さが)ですよね。

そうした需要に応えるためか、アフリカ最高峰のキリマンジャロにブロードバンド通信が開通しました。これで到達記念に自撮り写真をツイートでき、その偉業を世界に発信できるようになったのです。

タンザニアの情報通信技術大臣Nape Moses Nnauye氏が、このようにツイートしています。

Today Up on Mount Kilimanjaro: I am hoisting high-speed INTERNET COMMUNICATIONS (BROADBAND) on the ROOF OF AFRICA. Tourists can now communicate worldwide from the summit of Mount Kilimanjaro. WE ARE GOING TO UHURU PEAK 5880 Meters Above Sea Level!#royaltourcompliment#royaltourpic.twitter.com/jXqGoWCBjU