あの有名なラスベガスの大通りが洪水に巻き込まれる

砂漠で豪雨!

カジノやエンターテーメントなどが集まるラスベガスが豪雨に見舞われて、えらいことになってしまいました。ラスベガスの有名なメインストリートである「ラスベガス・ストリップ」で洪水に。水浸しになっている映像がソーシャルメディアでもたくさんシェアされています。ラスベガス気象台によると大雨警報が出されたその日、一番多い場所で降雨量は254ミリにもおよんだそう。貯水池はたった2時間で水深が4.8メートルまで上昇したとのこと。

Video I received from an employee working near the sports book at Circa. Clean up after flooding that just occurred. You definitely don’t see this everyday. @8NewsNow#8NN



Courtesy: Dan Miller pic.twitter.com/CxmjHH78Rn