話題沸騰！ 未来のクルマになったミニのEVコンセプトカー｢ACEMAN｣

昔から日本人が好きな外国車のひとつに、イギリスのMINI(ミニ)があります。このたびEVとなったコンセプトカー「ACEMAN」が発表され、世界中で話題になっています。

フロントライトとグリル周りのLEDライト、インテリアもダッシュボードに大きな円形のタッチパネルが搭載されるなど、SF映画にでも出てきそうな未来カーへ変身しました。

タッチパネルに合わせて、ダッシュボード全体にもプロジェクションマッピングのアニメーションが動き、ドアの下も地面に向かって光のアートが降り注ぐようになっています。グリル、前後ライトも動きがあって面白いですね。近付いてきた車や人に、音と光で注意喚起を促すのだそうです。

