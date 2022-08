画像作成AIの中で一番芸術的なのは｢誰｣？

AIによる画像生成。Midjourneyの画力が話題になり、TikTokにもAI画像ジェネレーター機能が追加されてしまう今日このごろ。AIが作り出す作品を「芸術」として捉えるべきか、著作権をどうするかはまた別の問題として、多くの人がAIアートに興味があるのは確かです。

人間のアーティストに上手い下手があるのと同じで、AIにも巧拙あります。なので、あれこれAI画像育成サービスを試して、「芸術性」をランク付けしてみました。ちなみに私はアーティストでもないし、芸術云々言える立場でもないので、あくまでも素人の美術鑑賞レベルのランキングです。

今回使ったAI画像育成サービスは10個。どれも無料、または無料オプションがあるものです。画像育成に必要なテキストは共通で、最近読んだ本の中から3つの文章をお題としました。画像が必要なサービスには、共通でうちの犬のスキップの写真を使いました。

お題1

Jeanette Ng著『Under the Pendulum Sun』より。

「A man and woman stand under a pendulum sun in the heart of Arcadia.」

(ギズモードによる和訳:男と女が、アルカディアの中心で、ペンデュラムの太陽の下に立っている。)

お題2

アーシュラ・K・ル=グウィン著『所有せざる人々』より。

「A lone mathematician stands on a dusty planet owning nothing.」

(ギズモードによる和訳:何も持たない孤独な数学者が、埃っぽい惑星に立っている。)

お題3

アーカディ・マーティーン著『帝国という名の記憶』より。

「A foreign woman struggles alone against the machinations of a cosmic empire.」

(ギズモードによる和訳:異国の女性が、宇宙帝国の仕組みに対して、1人で抵抗している。)

画像お題

わが家のスキップ!