新型MacBook Proのチップ、3nmプロセスではない可能性も…

「M2 Pro」のMacBook Proを狙っていた人は落ち着いてほしい。

先日、新型MacBook Pro用「M2 Pro」チップが今年後半にも生産が始まる。といった噂をお伝えしました。そのレポートでは、新チップは3nmプロセスになるのでは? なんて話もありました。

ホントだったらかなりの変化で、エネルギー効率さらにすごくなっちゃう! とワクワクだったんだけど、ここに来て5nmプロセスのままでは説も出てきました。Oh…。

New 14" and 16" MacBook Pro with new processors will enter mass production in 4Q22. Given TSMC's guidance that the 3nm will contribute revenue starting in 1H23, processors of 14" and 16" MacBook Pro models may still adopt the 5nm advanced node.