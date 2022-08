Nothing Phone (1) の隠れ機能：音に合わせて背面が光る

好き。

Nothing Phone (1) ユーザーに嬉しいニュース。きっとあるだろうと誰もが思ってましたが、イースターエッグがまた1つ見つかりました。

Twitterユーザー@tenzo37が、背面イルミGlyphの光と音楽プレイヤーを連動させるイースターエッグをツイートしています(音楽以外でも音が鳴ると光る仕様のようです)。

Okay I've found one Easter egg in @nothing phone 1 if you want your music player sync up with glyph light just go to dialer and type any number and save it as Abra then go to settings glyph interface and set ringtone for Abra then you'll find this options where you can activate pic.twitter.com/0Xz5rAn31o