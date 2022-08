パーサヴィアランス頑張ってる！ 火星のスゴい新画像16選

2021年3月3日の記事を編集して再掲載しています。

NASAのパーサヴィアランスが火星に到着してからはや1週間、画像がどんどん届いています。火星に着陸するまでの各ステージや荒涼とした火星の大地、そして探査車自体の姿など…ワクワクするような写真を厳選してみました。

6輪の探査車「パーサヴィアランス」が2月18日にジェゼロ・クレーターに降り立ってから、Mars 2020チームはミッションの科学ステージに向けて同車の準備を進めています。そんななかでもパーサヴィアランスはせっせと写真撮影を続けており、NASAが一般公開しているアーカイブには既に6,000枚以上の原画像がアップロードされました。SUVサイズのパーサヴィアランス、到着早々に仕事熱心ですね!

このユニークな視点のショットは火星の大地に向かって漂う間、パラシュート用上向きカメラが撮ったもの。後になって、赤と白の模様に暗号が隠されていたことが分かったのです。NASAのジェット推進研究所(JPL)のモットーである「dare mighty things」(大いなるものへの挑戦)と書かれていることが判明。外輪にはカリフォルニア州パサデナにあるJPLの位置座標も隠されていました。

It looks like the internet has cracked the code in something like 6 hours! Oh internet is there anything you can’t do? For those who just want to know: #Mars2020#CountdownToMarspic.twitter.com/yTJCEnbuLY