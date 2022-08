最新VRスニーカーは、ただ履くだけのお手軽さで腰の動きも検知

足に履いているのに腰の動きも連動しちゃう。

「VR元年」と呼ばれた2016年から6年が経ちましたが、いまだに誰もが持っているほどの普及率ではないVRゴーグル。ですが関連するデバイス類は日々進化を遂げています。

近々クラウド・ファンディングに登場予定の「Surplex- Future VR Tracking Shoes」は、スニーカー型フル・トラッキングデバイスとなっており、ただ履くだけでアバターの脚の動きを連動させることが可能になります。

連続6時間使用可能で、Wi-Fi接続するのでベースとなるステーションは不要。片足に薄さ1mmで240個の圧力センサーを搭載しており、身体の軸の傾きを検知するため、腰を振ったりファイティングポーズのように腰を落とす動きでも再現してしまいます。腰にトラッカーを装着する必要がなく、身軽なままでVRが楽しめます。

The first video for our surplex Full body tracking shoes! Recorded in April. No cameras or waist trackers are needed, just a pair of shoes!😜😜 #VR#fullbodytracking#VRChatpic.twitter.com/YhyVqiq5P7