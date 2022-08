スウォッチから｢ドラゴンボールZ｣モデルが7本発売。各キャラの特徴がよく出てる！

「悟」だけで悟空だって分かるインパクト。

スイス生まれの腕時計Swatch(スウォッチ)より、『ドラゴンボール Z』の各キャラクターをイメージしたモデルが作られました。

孫悟空、ベジータ、亀仙人、魔神ブゥ、セル、フリーザ、孫悟飯をあしらった7種類のデザインが発売されます。

Gather your strength. Something big is coming. pic.twitter.com/4Kq57Nvnwo

一番目立つ文字盤に限らず、ベルトや針にもそれぞれの特徴がよく表されており、ループには裏表で日英表記によるキャラ名が書かれています。

たとえば悟空はベルトの内側に筋斗雲、セルの針にあるピンクのドットは目の色、フリーザなら表裏で第一形態と第四形態がイメージされ、悟飯は文字盤にセルと戦った時の「かめはめ波」の文字があります。ベジータは異色で、スカウター越しに悟空を見て高い戦闘力を知った瞬間を再現。亀仙人の文字盤は顔そのものですが、裏面がアロハシャツの柄だったりして…ネタ的な感じですかね。

#SwatchXDBZ has landed on Earth! Now it’s your turn to get involved: which character will you pick?https://t.co/VVx9TIz6VZpic.twitter.com/sHbUwwLuO1