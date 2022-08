ティファニーがNFTアート｢CryptoPunk｣のカスタムペンダントを発表

トキメキの詰まったあのブルーの箱。

昨今、よく耳にする「Web3」。IT企業やスタートアップはもちろん、アパレル業界やアート業界も続々とWeb3な世界に参入していますが、まさかのティファニーまで。ティファニーがNFTプロジェクト「NFTiff」を発表しました。

NFTiffはティファニー印のNFTアートを販売するような普通のプロジェクトではありません。人気NFT作品「CryptoPunk」の所有者向けに、リアルジュエリーを販売するというユニークな取り組みなんです。

限定250個販売されるジュエリーを購入できるのは、CryptoPunkのNFTを保有している人のみ。ジュエリーはすべてカスタムデザイン。自身が所有するCryptoPunkのデザインを、ジェムストーンやダイヤを使って再現したペンダントを作ってもらうことができます。物理的に存在するリアルなペンダントです。NFTiffには物理ペンダント(チェーン付き)のほかに、カスタムデザインファイナル版のデジタルレンダリングと証明書も付いてきます。公式サイトで8月5日発売、物理ペンダントの発送は来年前半を予定。

気になる価格ですが、NFTiffはひとつ30ETH(イーサリアム)。イーサリアム相場は絶好調のときと比べてずいぶん下がったとはいえ、それでも現在1ETH=22万円前後。なので、NFTiffの価格は、日本円でだいたい660万円ほど。CryptoPunkの価格が最も安いもので74ETHほどなので、ある意味ティファニーのプロジェクトはお安い…のかな。

CryptoPunkは1万作品ありますが、NFTiffは250個限定。何個CryptoPunkを所有していようが、購入できるNFTiffの数は1人3個まで。

We’re taking NFTs to the next level. Exclusive to CryptoPunks holders, NFTiff transforms your NFT into a bespoke pendant handcrafted by Tiffany & Co. artisans. You’ll also receive an additional NFT version of the pendant. Learn more: https://t.co/FJwCAxw8TN#NFTiff#TiffanyAndCopic.twitter.com/pyKlWejHv4