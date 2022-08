AirPods Proの充電ケースがUSB-C対応になるのは2023年らしい

もうちょっと待たねばならぬのか…。

2022年後半に登場するんじゃないかと言われている、Apple(アップル)のAirPods Pro 2。現行モデルからいろいろアップデートされるとは思うのですが、やはり注目は充電端子。「さすがにそろそろUSB-Cになるんじゃ」なんて期待していたのですが、どうやらもうちょっと先になるみたい。

I predict Apple will launch USB-C-capable charging cases for all AirPods models in 2023. However, the charging case of the new AirPods Pro 2 launched in 2H22 may still support Lightning.