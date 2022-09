テスラのEVトラック｢Semi｣、公式サイトの更新で随所にアップデートが発見される

ますます出荷間近の予感?

2017年に発表された電気自動車メーカーTesla(テスラ)のEVトラック「Semi(セミ)」。ちょっと前には、イーロン・マスクが年内に出荷することをツイートで宣言したものの…これまでの度重なる延期で、まだちょっと懐疑的な気もしていたんですよね。

ですが、今回更新された公式サイトでは実車の高画質な写真や走る動画がいくつか追加され、デザインが少しアップデートされたことが判明した、とTESLARATIが報じています。これで信憑性が高まりましたね。

Tesla reworked the Tesla Semi Press Photos. Pretty much every image is new pic.twitter.com/ab67GH65j1