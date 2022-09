芸術は死んだのか？ アートの公募展で優勝したのはAIで生成した画像

デジタルアート部門なのでアリでは?

ここ数週間で急激にAIが生成した画像が上手すぎるという話題をよく目にするようになりました。ネットでは期待と不安の声が入り混じり、「人間の職が危ういのでは?」や「特定の作品が機械学習に使われていたら著作権はどうするの?」など心配する声も散見されます。

そんな中、コロラド州の公共イベント「ステイト・フェア」で行われた美術作品の公募展にて、AIが生成した作品が1位に輝きました。デジタルアート部門なので的外れではないものの、これが受賞して良いのか? と波乱が巻き起こっています。

TL;DR — Someone entered an art competition with an AI-generated piece and won the first prize.Yeah that's pretty fucking shitty. pic.twitter.com/vjn1IdJcsL