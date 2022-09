これがアメリカ宇宙軍の軍歌だ！

3年越しの軍歌。

2019年12月20日に創設されたアメリカ合衆国宇宙軍Space Forceですが、2022年9月にやっと軍歌が完成しました。題名は『Semper Supra』。早速聞いてみましょう。

この時代に出来た新曲ですが、すっごく古典的なんですね。日本人としては、各学校にある校歌みたい?と感じました。

軍隊の各支部には公式の軍歌があり、それぞれに軍の価値と伝統と文化を表しているのだそうな。宇宙軍の伝統はまだ3年しかありませんけども。

『Semper Supra』は英語ではなく、ラテン語で「always above(常に上に)」という意味。2022年に宇宙軍のジョン・ウイリアム・レイモンド将軍が、メリーランドで行なった「航空、宇宙とサイバー会議」で行ったスピーチに登場した言葉で、これが軍のモットーとなっています。確かに宇宙空間は私たちの上にあり、軍はそこを防衛するのが役目ですもんね。

We have an official song!"Semper Supra" was revealed during @SpaceForceCSO Gen. Raymond's keynote speech at the 2022 Air, Space and Cyber Conference in National Harbor, Maryland. #ASC22To view the song, visit: https://t.co/CTV7imjacL