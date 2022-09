iPhone 14 Pro Maxにカメラが振動するバグ。来週アプデへ

手ブレ補正どころか、自らブレちゃって。

先週の発売後に速攻でiPhone14 Pro Maxを手に入れた人たちが、カメラ周りのバグらしきものに見舞われてます。TikTokとかSnapchat、Instagramといったアプリを使おうとすると、カメラがブルブル振動してまともに撮れなくなるみたいです。The Guardianなどが伝えてます。

TwitterとかTikTokにはこのバグの動画がたくさん上がってて、それを見るとたしかにソーシャルメディアアプリの中でカメラ(前面でも背面でも)を開くと、背面カメラ部分がブルブル振動してます。この状態で写真や動画を撮ると当然ガタガタになるし、振動はカメラ部分だけじゃなくデバイス全体に伝わって、音もビリビリ言ってます。今のところ、この問題が起きるのはiPhone 14 Pro Maxのみのようです。

So uh, we’re having some issues with the 14 Pro Max camera pic.twitter.com/7HH1wLFjdF